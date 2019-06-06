Уволенного заместителя главы Барнаула задержали сотрудники ФСБ - источник

Бывший заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко задержан сотрудниками ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий, сообщил ИА "Амител" источник в правоохранительных органах.

В ближайшее время, по словам источника, в отношении чиновника будет возбуждено уголовное дело. В настоящий момент в рамках расследования собираются доказательства, которые лягут в основу обвинения. Информация о том, где и в каком статусе после задержания находится экс-заместитель главы города – не оглашается.

Напомним, 6 июня Сергей Дугин освободил Алексеенко от занимаемой должности заместителя главы города. При этом в пресс-центре мэрии сообщили, что официальной информацией об уголовном преследовании в отношении Александра Алексеенко администрация не располагает.