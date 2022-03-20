Узнай себя утром: подборка очаровательных сонных котов

Проснуться утром — дело не из лёгких для многих. Кому-то при этом помогает кофе, кому-то — душ.

А домашним кошкам будильники не нужны, они будят сами. Впрочем, бывают и исключения. Кошки спят по 14-16 часов в сутки, и поэтому будить насильно их не рекомендуется: это плохо сказывается на их здоровье. Но иногда месть за прерванный сон бывает так сладка и очаровательно пушиста.