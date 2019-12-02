В 2020-й – с крепким здоровьем: лаборатория "Гемотест" проводит новогоднюю распродажу

Войти в новый год уверенным в своем здоровье помогут скидки 20%, 30% и 50% на программы комплексного профилактического обследования для женщин и мужчин. Акция действует до 20 января 2020 года и охватывает 12 разных групп исследований: со скидкой можно будет провериться на распространенные инфекции, передаваемые половым путем, оценить состояние важнейших органов и систем организма, пройти профилактику цистита.

В новогодней распродаже участвуют чекапы (расширенные программы лабораторного обследования из почти 40 лабораторных показателей), комплексы исследований для оценки иммунитета к распространенным "детским" инфекциям (кори, краснухе и свинке), состояния сосудов и риска развития атеросклероза. Комплексные программы помогут тем, у кого в течение года нет времени и возможности заниматься здоровьем, начать 2020 год с уверенностью в состоянии своего организма и, возможно, пониманием его слабых мест, которые требуют особенно внимательного и бережного отношения.

В Сибирском федеральном округе новогодняя распродажа дополняет уже идущую акцию: до 31 декабря 2019 года во всех лабораторных отделениях "Гемотест" в регионе действует специальная цена на клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ – 190 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Общий анализ крови используют при диагностике практически всех существующих заболеваний, поэтому его можно добавить к любому выбранному исследованию.

Результаты исследований можно будет получить по электронной почте, в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или забрать в любом лабораторном отделении (необязательно том же, где сдавался анализ). Врачи-консультанты компании бесплатно проконсультируют всех желающих по телефону, расшифруют полученные результаты и помогут понять значения всех показателей.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.