В аэропорту Барнаула потушили условно загоревшийся самолет

Аварийно-спасательные формирования Алтайского края и барнаульского аэропорта отработали тушение пожара в самолете, сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно легенде, судно вылетело из Барнаула в Москву, но в небе над краевой столицей в него попала молния, в результате чего вышли из строя навигационные системы.

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Экипаж принимает решение на выработку топлива и экстренную посадку в аэропорту. При приземлении стойки подламываются, и происходит разрушение правого крыла с воспламенением.

Для тренировки использовали судно Ту-154. Участники учений ликвидировали горение, эвакуировали условных пострадавших и оказали им первую помощь.

В мероприятии задействовали 124 человека и 24 единицы спецтехники. Учения прошли успешно. Все поставленные цели были достигнуты.