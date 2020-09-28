В аэропорту Барнаула потушили условно загоревшийся самолет
По легенде, молния попала в воздушное судно, и при посадке загорелось крыло
Аварийно-спасательные формирования Алтайского края и барнаульского аэропорта отработали тушение пожара в самолете, сообщает пресс-служба аэропорта.
Согласно легенде, судно вылетело из Барнаула в Москву, но в небе над краевой столицей в него попала молния, в результате чего вышли из строя навигационные системы.
Экипаж принимает решение на выработку топлива и экстренную посадку в аэропорту. При приземлении стойки подламываются, и происходит разрушение правого крыла с воспламенением.
Для тренировки использовали судно Ту-154. Участники учений ликвидировали горение, эвакуировали условных пострадавших и оказали им первую помощь.
В мероприятии задействовали 124 человека и 24 единицы спецтехники. Учения прошли успешно. Все поставленные цели были достигнуты.