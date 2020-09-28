В алтайских ковидных госпиталях занято 97% коек

На сегодняшний день в ковидных госпиталях Алтайского края занято 2111 коек из 2168, что составляет 97% от общего числа. Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 сентября рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Глава ведомства добавил, что в ближайшее время в крае планируют развернуть еще около тысячи коек для больных коронавирусом.

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Прочее Алтайский Минздрав решает, какие больницы можно переделать под ковидные госпитали

Как ранее сообщил amic.ru, 25 сентября специалисты регионального Минздрава осматривали медучреждения Алтайского края на предмет возможного перевода в формат ковидных госпиталей. Эксперты оценивали в том числе техническую возможность больниц. Например, наличие доступа к кислороду.

Так, под ковидных больных решено отдать инфекционное отделение горбольницы Заринска. Пациентов с вирусными пневмониями будут размещать в здании местного роддома. В Новоалтайске задействуют отдельно стоящее здание стационара на 240 коек и здание инфекционного отделения.

Напомним, что на 28 сентября в Алтайском крае COVID-19 выявили еще у 89 жителей региона. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 13 635 человек.