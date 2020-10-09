В Алтайский край поступила первая партия российского лекарства от COVID-19

В государственной сети "Аптеки Алтая" появился отечественный препарат для лечения COVID-19 – "Коронавир".

Всего в регион поступило 20 упаковок лекарства, а на следующей неделе ожидается поставка еще 50, сообщают "Вести-Алтай". На сайте "Аптек Алтая" указана стоимость одной упаковки "Коронавира" (50 таблеток) – 12 705 рублей. На курс надо как минимум две пачки. Таким образом, на лечение уйдет не менее 25 тысяч рублей при средней зарплате по региону 28 797 рублей.

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Общество У российского препарата для лечения COVID-19 нашли побочные эффекты

При этом жители края уже успели раскупить 18 упаковок препарата – согласно сайту сети, в наличии остались только две пачки в барнаульском филиале.

Напомним, что действующим веществом "Коронавира" является фавипиравир в дозировке 200 мг. Ранее в Росздравнадзоре заявили, что обнаружили у российского лекарства побочный эффект, который проявляется в виде нарушения моторных функций.

Позднее некоторые врачи заявили, что относиться к сообщению о побочных действиях российского препарата от COVID-19 следует критически.