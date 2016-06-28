В Алтайском филиале Россельхозбанка акция на монеты серии "Знаки Зодиака"

С 22 июня по 2 июля жители Алтайского края могут приобрести в точках продаж банка монеты с изображением рака с 10%-ной скидкой. Каждая монета оформлена в индивидуальную упаковку и имеет сертификат подлинности.

По словам представителей банка, на сегодняшний день в Алтайском филиале представлены монеты с изображениями всего зодиакального круга. Они выполнены из серебра 925-й пробы, их масса составляет 15.52 (номиналом 1000 франков) и 31.10 (номиналом 2000 франков) грамма. Отмечается также, что в дизайне использована новейшая технология лазерной гравировки.

"Памятная монета серии "Знака Зодиака" – это отличный сувенир для коллег, родственников и друзей. Она станет не просто оригинальным подарком, а настоящим украшением и счастливым спутником жизни", – прокомментировал заместитель директора Алтайского филиала Владимир Богданов.

Всего с начала этого года Алтайский филиал Россельхозбанка реализовал более 250 монет из драгоценных металлов.