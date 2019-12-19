В Алтайском крае 20 декабря ожидаются снег и мощный ветер

Пасмурную и теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 20 декабря, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -2°C до -7°C, ночью – от -5°C до -10°C (на востоке – до -15°C). На большей части территории региона выпадут осадки в виде снега.

Сохранится мощный ветер, временами его порывы будут достигать до 15 м/с. На дорогах местами сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от -3°C до -5°C, в темное – от -6°C до -8°C. Пройдет небольшой снегопад. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не превысит 9 м/с.