В Алтайском крае бесплатно раздают ленты с российским триколором

Накануне Дня России волонтеры в Алтайском крае раздадут восемь тысяч ленточек с триколором, сообщает пресс-служба управления молодежной политики региона.

В Алтайском крае стартовала акция "Российский триколор", приуроченная к празднованию Дня России 12 июня. Ее цель – поздравить жителей страны и напомнить им о национальном празднике.

Как сообщают в управлении, волонтеры регионального штаба всероссийской взаимопомощи "Мы вместе" раздадут жителям края восемь тысяч лент.

"Ленточку нужно повязать в виде бантика и торжественно носить на груди, так же, как и георгиевскую", – говорится в сообщении.

Ленты с российским триколором будут раздавать бесплатно ежедневно до 12 июня с 11:00 до 13:00. Жители Барнаула могут встретить волонтеров возле ЦУМа, театра драмы, Молодежного театра Алтая, ж/д вокзала, возле главного корпуса АлтГУ и в других местах города.