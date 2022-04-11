В Алтайском крае билайн увеличил число базовых станций LTE почти на 40%

За последние несколько лет билайн значительно укрепил сеть 4G и расширил её охват в Алтайском крае. Только за 2020 и 2021 год количество базовых станций 4G билайн в Алтайском крае выросло практически на 40%.

«Мы проделали огромную работу по увеличению покрытия 4G в регионе. Наша работа приносит реальную пользу жителям края, в том числе отдалённых сёл, помогая оставаться на связи с близкими в любой ситуации, общаться с ними по видеосвязи, говорить важные слова и обмениваться фото. Ключевая миссия команды алтайского отделения билайн — нести качественный сервис клиентам, предоставляя возможность с помощью технологий в любой момент почувствовать, что близкие рядом», — сказал директор Алтайского отделения билайн Анатолий Захаров.

Новые базовые станции появились как в спальных районах, новостройках, так и в пригороде краевого центра, Бийска, Рубцовска, Горно-Алтайска. В Барнауле улучшение качества связи абоненты могли заметить на железнодорожном вокзале на площади Победы, на рынке «Янтарный», в районе новой «Ленты» на Власихинской.

Очень важно обеспечивать связь не только на улицах, но и в помещениях, так как современные материалы и технологии строительства не всегда позволяют проходить сигналу связи в достаточной мере. За этот год билайн обеспечил покрытие в ТЦ «Алтай», чтобы абоненты могли сравнивать цены во время шопинга, а также в районе мебельного центра «Москва» в непосредственной близости с автосалонами, ТРЦ «Европа» и ТЦ «Лето».

Серьёзные улучшения коснулись дачных и коттеджных посёлков Барнаула, Бийска, Рубцовска, Горно-Алтайска, городов Славгород, Змеиногорск, райцентра Тальменка. Это позволило обеспечить жителей стабильными голосовой связью и интернет соединением, которое позволяет обмениваться с близкими фото и видео, быстро переводить средства, оплачивать товары и услуги в интернете.

Стоит отметить, что сеть укрепили для всей территории Сибири — за прошедший год билайн запустил новый магистральный канал ёмкостью 300 Гб/с по маршруту Екатеринбург — Красноярск — Хабаровск. Он стал третьим по счёту маршрутом для передачи трафика из европейской части страны. Теперь абоненты смогут оставаться на связи даже в случае непредвиденных обстоятельств, которые могут повлиять на работоспособность одной или сразу двух линий связи.

Строительство новых базовых станций и модернизация оборудования позволили абонентам билайн в большем объёме смотреть потоковые видео, работать удалённо, скачивая большой объём данных и общаясь по видеосвязи. Количество потребляемого трафика в Алтайском крае за год выросло на 33%. В среднем абонент в месяц использует 13 Гб, что эквивалентно 25 эпизодам 45-минутного сериала, 3,8 тыс. музыкальных треков или 666 часам онлайн-игр. Вместе с тем абоненты стали чуть реже пользоваться голосовой связью — в среднем за месяц пользователи в Алтайском крае стали звонить на 4 минуты меньше.