В Алтайском крае дети забили голубя камнями и бутылками

25 июля в Заринске дети ради забавы до смерти избили голубя. О происшествии сообщила местная жительница в редакцию газеты "Наш город Заринск".

Женщина рассказала, что ее внимание привлек звонкий крик и смех ребятишек. Ей стало интересно, и она вышла на балкон посмотреть, что их веселит. По ее словам, она "просто обалдела от увиденного".

"Дети забивали голубя камнями, бутылками и всем, что под руки попадалось! Попросила мужа снять их, чтобы родители увидели, чем их дети "играют". Я тут же собралась и вышла к ним, наругала и спросила, неужели они своих домашних животных так же избивают дома?" – написала женщина и задалась вопросом, откуда у детей берется такая жестокость.

Комментаторы возмутились поступку малолетних живодеров, а причину такого поведения они рассмотрели в дурном воспитании. "Воспитание ваше", "Это верно, нет никакого воспитания, есть только пример и генетика", "Наказывать надо! С такого возраста дети уже все понимают!" – написали неравнодушные пользователи.

Ранее сообщалось, что в селе Зеленая Дубрава Рубцовского района местная жительница убивает собак и угрожает детям.