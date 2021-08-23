В Алтайском крае довыборы в муниципалитетах перед ЕДГ принесли неожиданные результаты

22 августа в ряде муниципалитетов Алтайского края прошли избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления. По сути, это была последняя "репетиция" перед большими сентябрьскими выборами – уже через три с половиной недели жителям края предстоит избрать депутатов Госдумы и АКЗС.

Большая часть муниципальных кампаний пришлась на Локтевский район. В частности, здесь состоялись дополнительные выборы депутата райсовета по одномандатному избирательному округу. Виктор Линник, представляющий "Единую Россию", уступил с незначительным перевесом Борису Чащину (ЛДПР). За первого проголосовали 43 человека, за второго – 51, ещё два бюллетеня оказались испорченными. Явка на выборах была рекордно низкой — на участки пришли всего около 5% избирателей.

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По итогам дополнительных выборов депутата Самарского сельсовета Локтевского района победителем стал самовыдвиженец Андрей Шмунк. Кандидат набрал 20 голосов, за ним расположились Альбина Колесник (ЛДПР) – 5 голосов и Сергей Заика ("Справедливая Россия") – 1 голос. Кандидат от "Единой России" Раиса Ерыгина вовсе не получила поддержки от избирателей.

Дополнительные выборы депутатов Гилевского сельсовета Локтевского района по двум одномандатным округам завершились победой единороссов. По округу № 1 победу одержала Галина Зверева, она получила 51 голос. На округе № 2 выиграла Дарья Устьянцева. За Устьянцеву проголосовали 50 избирателей. Единственными конкурентами выдвиженцев от партии власти выступили представители ЛДПР.

По итогам голосования в Ремовском сельсовете всё того же Локтевского района победу одержала Любовь Тюлькова, кандидат от партии "Единая Россия". Ей ушёл 41 голос. Геннадий Соколов, выдвинутый ЛДПР, получил 5 голосов.

На выборах депутата в Золотухинском сельсовете Локтевского района победу одержала Вера Михайлова: кандидат от ЕР набрала 17 голосов. Второй претендент, Юрий Харламов, выдвинутый ЛДПР, получил 2 голоса.

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Кроме того, накануне в Угловском районе прошли дополнительные выборы депутатов райсовета по многомандатному избирательному округу. На два места претендовали три человека: Надежда Махонина (КПРФ), Александр Пузиков ("Единая Россия") и Иван Торопкин (ЛДПР). В итоге без мандата остался представитель либерал-демократов. Явка составила около 27%.

Отметим, завершающая муниципальная кампания перед единым днём голосования пройдёт 29 августа. В ближайшее воскресенье в Калманском районе состоятся дополнительные выборы депутатов райсобрания по трём округам.

Напомним, с 17 по 19 сентября жители Алтайского края будут выбирать депутатов Госдумы и АКЗС. Правом голоса в регионе обладают около 1,792 млн избирателей.