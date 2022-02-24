В Алтайском крае хоккей стал самым популярным видом спорта на зимних Играх в Пекине

Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

Церемония открытия Игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних Игр в Токио.

Самым популярным видом спорта во всех регионах оказался хоккей. Например, в Алтайском крае на него пришлось 29% от общего числа просмотров, а самую большую аудиторию собрал матч ¼ финала между командами России и Дании.

Второе место по популярности в регионе занимает фигурное катание (12% просмотров), третье — кёрлинг (11%). При этом кёрлинг, в котором наши команды не заняли призовых мест, обошёл по популярности лыжные гонки (четвёртое место, 9%) и конькобежный спорт (пятое место, 7%).

Больше всего кёрлинг любят смотреть в Республике Алтай и Чукотском АО — только в этих регионах он занимает второе место, уступая лишь хоккею. Реже всего российские пользователи смотрели соревнования по скелетону, а для жителей Алтайского края наименее интересным видом спорта оказался бобслей.

Больше всего времени на просмотр трансляции тратили жители Кировской области. На втором месте — Вологодская область, на третьем — Удмуртия.