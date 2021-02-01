В Алтайском крае хотят дать больше денег районам, упразднившим сельскую власть

Власти Алтайского края намерены изучить вопрос об увеличении отчислений налогов тем районам, которые решат ликвидировать сельсоветы и стать муниципальными округами. Об этом рассказал глава комитета по местному самоуправлению краевого Заксобрания Борис Трофимов, его слова приводит "Толк".

На текущий момент эту процедуру запустил только Залесовский район. Для его последователей могут ввести налоговые преференции.

"Будет рассматриваться вопрос изменения расщепления одного из видов налогов в пользу увеличения – с плюсом к базе 2020 года. Я видел только проект документа, где предполагается увеличение от одного из налогов примерно на 25%. Мы считали только по Залесово: плюс к базе 2020 года – 7,5 млн рублей", – сказал Борис Трофимов, отметив, что налог на доходы физических лиц для местных бюджетов при этом останется прежним.

Однако, по словам Трофимова, пока что это – дело будущего. Переход на муниципальные округа будет продолжительным и сложным процессом, к которому лучше подходить выверенно и постепенно, считает политик.

Напомним, что муниципальный округ – это новая для России форма местного самоуправления. Она предполагает передачу всех полномочий на уровень администрации района. А сельсоветы и сельские собрания депутатов будут упразднены. Всеми вопросами на уровне конкретного села будут заниматься представители администрации района.

Ранее перейти на муниципальный округ также планировал Чарышский район, однако идею не поддержали многие местные депутаты.