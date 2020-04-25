В Алтайском крае ищут адресата письма с фронта 77-летней давности

Оно было написано уроженцем Усть-Калманского района в 1943 году

25 апреля 2020, 18:59, Роман Кильмяшкин

Адресатов письма, написанного на фронте уроженцем Алтайского края в 1943 году, ищут региональные поисковики.

Об этом рассказал amic.ru руководитель Алтайского регионального отделения "Поисковое движение России" Дмитрий Вейн.

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По его словам, письмо написано Плотниковым Иваном Яковлевичем. Оно адресовано его маме, сестрам и брату.

Иван Плотников родился в селе Огни Усть-Калманского района в 1922 году. Служил в 87-й стрелковой дивизии. Участник освобождения Украины, Крыма и Севастополя. Награжден орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу".

Родственникам фронтовика или их знакомым для получения письма можно позвонить по телефону 8-929-394-11-47 или написать на электронную почту bojmer@rambler.ru.

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