В Алтайском крае ко Дню памяти и скорби сняли короткометражный фильм

Ко Дню памяти и скорби в Шипуново сняли короткометражный фильм. Работу опубликовали в сообществе Barnaul22.

Съемки проходили на окраине поселка в выходные дни. Главный эпизод снимали в воскресенье в четыре часа утра. Примечательно, что в 1941 году 22 июня тоже было воскресным днем.

В основу сюжета легли события последнего мирного дня и бои, которые начались после наступления немецких войск.