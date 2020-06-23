В Алтайском крае ко Дню памяти и скорби сняли короткометражный фильм
Жители Шипуново справились со съемками своими силами
23 июня 2020, 09:47, Илья Звягинцев
Ко Дню памяти и скорби в Шипуново сняли короткометражный фильм. Работу опубликовали в сообществе Barnaul22.
Съемки проходили на окраине поселка в выходные дни. Главный эпизод снимали в воскресенье в четыре часа утра. Примечательно, что в 1941 году 22 июня тоже было воскресным днем.
В основу сюжета легли события последнего мирного дня и бои, которые начались после наступления немецких войск.
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