В Алтайском крае мужчина погиб из-за взрыва печи в частном доме

В Горняке 61-летний мужчина погиб из-за взрыва печи в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

"В результате произошедшего 61-летний хозяин дома в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от полученных телесных повреждений", – сказано в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что взрыв газа и последующий за ним пожар произошёл в многоквартирном жилом доме в Балтийске Калининградской области. Жильцы второго этажа были вынуждены выбрасывать своих детей из окон в руки подоспевших на помощь.