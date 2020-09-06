В Алтайском крае мужчина ушел за грибами и потерял свой автомобиль

В отдел полиции по Быстроистокскому району обратился мужчина, который заявил, что пока он собирал грибы, его автомобиль угнали. Где именно он оставил транспортное средство, грибник пояснить не смог.

Полицейские установили, что мужчина приехал собирать грибы и так увлекся процессом, что ушел вглубь леса и заблудился. Через час ему удалось выйти на дорогу, но место стоянки он потерял.

"Благодаря сотрудникам полиции и односельчанам, которые также принимали активное участие в поисках, транспортное средство удалось в течение суток разыскать и вернуть хозяину", – рассказали в региональном МВД.

Полицейские призывают грибников проявлять бдительность и сохранять свое имущество.