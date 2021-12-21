В Алтайском крае на время новогодних праздников изменится расписание электричек

Расписание пригородных поездов изменится в Алтайском крае в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба регионального Министерства транспорта.

В частности, 30 декабря, а также 4 и 6 января назначаются поезда № 6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 09:04, прибытие в 12:06) и № 6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).

31 декабря отменяется электропоезд № 6234 Барнаул – Аламбай (отправление в 20:47, прибытие в 00:18).

Кроме того, с 31 декабря по 9 января отменяются электрички:

№ 6021 Озерки – Барнаул (отправление в 04:34, прибытие в 05:56);

№ 6101 Депо – Барнаул (отправление в 07:06, прибытие в 07:45);

№ 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);

№ 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 06:50, прибытие в 08:25).

1 января 2022 года отменяются поезда:

№ 6233 Аламбай – Барнаул (отправление в 03:25, прибытие в 07:05);

№ 6001 Озерки – Барнаул (отправление в 05:35, прибытие в 06:55);

№ 6003 Усть-Тальменская – Барнаул (отправление в 06:57, прибытие в 08:43);

№ 6006 Барнаул – Красный Боец (отправление в 06:24, прибытие в 08:21).

№ 6005 Красный Боец – Барнаул (отправление в 10:05, прибытие в 12:00);

№ 6222 Барнаул – Тягун (отправление в 07:31, прибытие в 10:39);

№ 6221 Тягун – Барнаул (отправление в 12:31, прибытие в 15:50);

№ 6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 09:04, прибытие в 12:06);

№ 6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).

Также 2 января 2022 года отменяется электропоезд № 6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

3 января 2022 года назначается электропоезд № 6001 Озерки – Барнаул (отправление в 05:35, прибытие в 06:55) и отменяется № 6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 04:01, прибытие в 06:55).

"График движения остальных пригородных поездов и электропоездов остаётся без изменений. С 10 января 2022 года расписание указанных пригородных поездов будет восстановлено в соответствии с действующим графиком", – говорится в сообщении.

Уточнить информацию о расписании можно в пригородных кассах АО "Алтай-Пригород" либо по телефону (3852) 29-21-68, отмечают в ведомстве.