В Алтайском крае начали расширение Чуйского тракта

В Алтайском крае Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" начало расширение Чуйского тракта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как уточнил глава предприятия Ярослав Долинский, работы идут в пригороде Барнаула, от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска, и на границе Тальменского и Первомайского районов. В общей сложности дорогу расширят на протяжении 21 километра. Параллельно подготавливается проектная документация для ряда других участков: 15 километров в сторону Новосибирской области и 58 километров по направлению к Республике Алтай.

В Первомайском районе идет возведение объездной дороги, движение на которую переключат в августе. Также на этом объекте строят площадки для техники и монтаж цементобетонного завода, продукцию которого будут использовать в качестве дорожной одежды и покрытия на одном из участков.

"Крайне важно, что на дорожных объектах задействованы алтайские предприятия и организации. Более 90% всех материалов – местного производства", – подчеркнул Александр Климин, зампред правительства региона.

Он также напомнил, что в августе после модернизации начнет работу Голухинский цементный завод – единственный в крае. Его мощности также помогут дорожникам справляться с масштабными задачами.