В Алтайском крае нашли тело утонувшего в реке 10-летнего мальчика
Ребёнок купался в реке Алей 19 июля
21 июля 2021, 14:37, Никита Черников
В реке Алей в Алтайском крае нашли тело пропавшего во время купания ребёнка. Об этом сообщает паблик "Инцидент Рубцовск" в среду, 21 июля.
"Поступила информация, что на реке Алей найдено тело утонувшего 19 июля 10-летнего мальчика", – сказано в сообщении.
Напомним, днём 19 июля двое детей пошли купаться на Алей в посёлке Берёзовка Рубцовского района под присмотром родственницы. Во время купания ребята решили переплыть на другой берег, но в какой-то момент 10-летний мальчик бесследно исчез под водой.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", а прокуратура организовала проверку.
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