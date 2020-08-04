В Алтайском крае около 50 тысяч школьников получат выплаты на подготовку к школе

В Алтайском крае стартовала акция "Соберем детей в школу". Впервые ее запустили более 10 лет назад, пишет официальный сайт региона.

В крае пройдут благотворительные ярмарки и откроются дополнительные пункты приема одежды, обуви, канцелярских товаров и детской литературы.

Кроме натуральной помощи, органы соцзащиты предоставляют многодетным семьям единовременные денежные выплаты для подготовки детей к школе. На первоклассника выделяется 7500 рублей, а на учащихся со второго по 11 класс – по 5 тысяч рублей.

Для получения этой формы социальной поддержки родители должны подать заявление в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.