В Алтайском крае открыли два новых ковидных госпиталя

В Алтайском крае развернули еще два дополнительных ковидных госпиталя в общей сложности на 85 коек.

Как сообщает официальный сайт региона, 7 и 8 октября к работе приступили два новых госпиталя: на базе горбольницы № 3 Барнаула в корпусе на улице Бехтерева на 60 коек и в здании Михайловской ЦРБ на 25 коек.

Новые площадки развернуты в отдельно стоящих зданиях, в которых созданы все необходимые условия для лечения зараженных коронавирусом: организован штат специалистов, сформирован запас лекарств и средств защиты.

Таким образом, пациенты с подтвержденным COVID-19 и вирусными пневмониями проходят лечение в 18 госпиталях. Всего в Алтайском крае развернуто 3323 койки для лечения инфицированных коронавирусом.