В Алтайском крае перекрыли дорогу на въезд в Казахстан

19 февраля перекрыто движение транспорта на пропускном пункте Веселоярск в направлении границы Казахстана, сообщает Росавтодор.

Меру ввели в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории соседней республики.

Ограничения для всех видов транспорта действуют на автодороге от границы с Россией до Семипалатинска.

Напомним, из-за движения военных колонн в Алтайском крае в пятницу вновь перекроют проезд на нескольких участках трасс.