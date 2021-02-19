В Алтайском крае перекрыли дорогу на въезд в Казахстан
Причиной стали неблагоприятные погодные условия
19 февраля 2021, 13:30, Роман Кильмяшкин
19 февраля перекрыто движение транспорта на пропускном пункте Веселоярск в направлении границы Казахстана, сообщает Росавтодор.
Меру ввели в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории соседней республики.
Ограничения для всех видов транспорта действуют на автодороге от границы с Россией до Семипалатинска.
Напомним, из-за движения военных колонн в Алтайском крае в пятницу вновь перекроют проезд на нескольких участках трасс.
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