В Алтайском крае подешевели некоторые овощи и фрукты

В Алтайском крае за неделю снизились цены на отдельные овощи и фрукты, сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.

В сравнении с предыдущей неделей наибольшее снижение средних цен зафиксировали на яблоки (на 6,9%), неразделанную мороженую рыбу (на 3,3%), помидоры (на 3%), картофель (на 2%) и пшеничную муку (на 1,7%).

А вот капуста, пшено, сливочное масло, гречка, шлифованный рис и вермишель, напротив, подорожали. Тем не менее цены на них остаются одними из самых низких по Сибири.

"Из 24 социально значимых продуктов питания на 21 товар цены ниже, чем в среднем по Сибири и на 23 товара – ниже среднероссийского уровня", – подчеркнули в ведомстве.

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