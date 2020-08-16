В Алтайском крае продают самодельный автомобиль за 500 тысяч рублей

В Алтайском крае продают самодельный автомобиль, собранный на основе "Волги", сообщает car.ru.

Основа самоделки, а именно мотор, трансмиссия и вся ходовая часть взята от ГАЗ-24 "Волга". Сам кузов хетчбэка народный умелец собирал на стальном каркасе из собственных материалов, а передняя часть автомобиля выполнена в стиле ВАЗ-2106.

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Остальные детали тоже позаимствованы у других транспортных средств. Фары создатель взял от "Москвича", а зеркала – от "восьмерки". При этом у машины необычное расположение дверей: с левой стороны дверь имеется только у водительского места, а с правой стороны – лишь у задних пассажирских рядов.

Стоимость трехдверного конструктора составляет 500 тысяч рублей.