В Алтайском крае продолжают искать пропавших рыбаков
На реке произвели замеры глубины
Продолжаются следственные мероприятия по факту пропавших рыбаков из Барнаула, которые, по предварительным данным, провалились на снегоходе под лед реки Обь в Каменском районе в феврале 2020 года, информируют "Каменские известия".
Сотрудники Следственного комитета проводили замеры глубины реки на предположительном месте инцидента.
Как уже писал amic.ru, двое барнаульцев 1959 и 1969 г. р. приехали на рыбалку в субботу, 22 февраля, и поставили палатку на острове в восьми километрах от базы отдыха "Трансмаш".
23 февраля в районе обской протоки Старая Обь обнаружили следы снегохода, уходящие в реку. В воде плавали сапог и перчатка. Поиски продолжались до наступления темноты, однако не дали результата.
24 февраля в район происшествия прибыла водолазная группа краевого спасательного отряда в составе шести человек. В течение нескольких дней пропавших искали с берега и с воды, в том числе с помощью эхолота. Однако обнаружить их не удалось.
В начале марта в МЧС заявляли о прекращении поисков пропавших в Каменском районе рыбаков.