В Алтайском крае пройдут дожди, грозы, ливни и град

По сведениям краевого ЦГМС, в ближайшие дни в Алтайском крае прогнозируется ненастная погода.

В пятницу, 5 июля, температура воздуха днем будет от +23°C до +28°C. На большей части территории выпадут осадки. Местами грозы, ливни и град. Синоптики также предупреждают об усилении ветра до 22 м/с.

В Барнауле днем от +25°C до +27°C. Дождь и гроза.

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Прочее Синоптики дали прогноз погоды на июль в Алтайском крае

В субботу, 6 июля, в отдельных районах пройдут дожди и грозы при порывах ветра до 15 м/с. В светлое время суток температура воздуха будет колебаться от +25°C до +30°C, а в темное – от +12°C до +17°C.

В Барнауле: днем – от +25°C до +27°C, ночью – от +14°C до +17°C. Без осадков.

В воскресенье, 7 июля, в Алтайском крае наступит солнечная и жаркая погода. В светлое время суток столбик термометра покажет от +26°C до +31°C, в темное – от +12°C до +17°C. Скорость ветра временами будет достигать 13 м/с.

В Барнауле днем температура составит от +27°C до +29°C, ночью – от +14°C до +16°C. Осадков не прогнозируется.