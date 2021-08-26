В Алтайском крае резко выросло число пожаров

Спасатели за минувшие сутки потушили 48 пожаров в Алтайском крае, из которых 19 – ландшафтные. Это значительно больше, чем днём ранее. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"Наиболее крупные возгорания произошли в Михайловском (два пожара) и Целинном районах, площадь которых составила от 800 и более квадратных метров. Один случай зарегистрирован даже в краевой столице, – уточнили в ведомстве. – Благодаря усилиям федеральных, краевых, добровольных пожарных подразделений, работы старост случаев перехода огня на жилые дома не допущено, пострадавших нет".

В МЧС отметили, что в большинстве случаев пожару предшествовало неосторожное обращение с огнём либо поджог. В связи с этим местных жителей призвали уделять особое внимание соблюдению правил пожарной безопасности.

В ведомстве напомнили, что в регионе сохраняется высокий класс горимости, а также аномально жаркая погода. Это увеличивает риск пожаров.