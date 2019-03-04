В Алтайском крае снимут карантин по гриппу 5 марта
Карантинные мероприятия решено отменить в связи со снижением заболеваемости
4 марта 2019, 18:04, Роман Кильмяшкин
Главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко в ходе аппаратного совещания у вице-премьера Ирины Долговой объявила о снятии карантина по гриппу, сообщает "Алтайская правда".
Соответствующее решение принято в связи с тем, что заболеваемость гриппом и пневмонией в регионе снижается.
Рост зафиксирован только в одной возрастной категории: от 7 до 14 лет.
Режим карантина снимут на территории региона уже со вторника, 5 марта.
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