В Алтайском крае сокращается количество безработных

Фото: book-science.ru

Численность официально зарегистрированных безработных в алтайских моногородах значительно сократилась. На начало текущего года замечена положительная динамика на рынках труда подобных городов, пишет "Катунь 24".

Уточняется, что значительно снизился уровень безработицы в Алейске и Яровом. Так, согласно данным на 1 января текущего года, он сократился до 0,7% и 2,6% соответственно.

Положительной динамике на рынке труда способствовала реализация госпрограммы Алтайского края "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2015-2020 годы. В минувшем году в рамках программных мероприятий 374 человека направили на профессиональное обучение, 1913 трудоустроили на общественные и временные работы, госуслугу по содействию самозанятости безработных получили 99 человек. Согласно данным Минтрудсоцзащиты региона, на реализацию мероприятий содействия занятости населения в моногородах было направлено 7,2 миллиона рублей из краевого бюджета.

Согласно итогам прошлого года, в моногородах появилось свыше 1,2 тысячи новых постоянных и модернизированных рабочих мест. Отмечается, что каждое четвертое рабочее место создано на предприятиях производственного сектора экономики и в сфере транспортных услуг и связи.