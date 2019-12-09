В Алтайском крае стало больше курильщиков и выпивох

Аналитики РИА "Рейтинг" составили список регионов по уровню распространенности ЗОЖ.

При расчетах эксперты учитывали потребление алкоголя и табака, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также смертность от отравлений спиртным.

По итогам 2018 года Алтайский край занимает 38-ю строчку из 85. При этом в 2017 году край занимал в рейтинге 35-е место. Это говорит о том, что жители региона стали больше курить и выпивать.

Самый здоровый образ жизни ведут жители северокавказских республик – Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Жители Ямала, Камчатки и Магаданской области, наоборот, не спешат отказываться от вредных привычек.