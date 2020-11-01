В Алтайском крае трех человек осудили за контрабанду краснокнижных соколов

Суд вынес приговор контрабандистам, которые попытались вывезти из Алтайского края краснокнижных соколов-сапсанов в Казахстан. Злоумышленников пограничники задержали еще около года назад.

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Основным покупателем птиц являются жители стран Ближнего Востока, где богатые шейхи традиционно развлекаются соколиной охотой. Для браконьеров это является золотой жилой, ведь стоимость одной птицы на черном рынке достигает 100 тысяч долларов.

Основная территория для поимки краснокнижной птицы – Центральная Сибирь и Алтай, а через край проходят пути миграции сапсанов. В основном пернатых везут в Казахстан, где передают перекупщикам.

Год назад сотрудники пограничного управления ФСБ задержали в Угловском районе группу контрабандистов, которые пытались вывезти соколов за границу.

"В условленное время с территории сопредельного государства незаконно прибыл их зарубежный подельник, который должен был забрать товар и осуществить его дальнейшую транспортировку по территории Казахстана. В момент передачи участники группы были задержаны сотрудниками пограничного управления", – рассказал "Вестям Алтай" представитель погрануправления ФСБ по Алтайскому краю Артем Кучер.

Тогда у контрабандистов изъяли шесть птиц. К сожалению, спасти удалось лишь пять особей, а отойти после ужасных условий содержания смогли только два сапсана. Соколы сильно исхудали, а злоумышленники накачивали свою добычу транквилизаторами.

По решению суда двое контрабандистов получили условные сроки, еще один – год и пять месяцев колонии. Последний участник группы пока ожидает приговора.