В Алтайском крае три месяца не могут найти пропавшего бездомного мужчину

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи мужчины 1955 года рождения. Отмечается, что он не имел определенного места жительства.

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Прочее Мужчину в кожаной куртке не могут найти в Алтайском крае уже два месяца

По данным следствия, 6 мая 2020 года около 07.00 часов в селе Алтайское Алтайского района он ушел из дома по улице Советская и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: возраст на вид 68-70 лет, рост высокий около 180 см, средней полноты, лицо овальное бледное, глаза голубые, волос прямой короткий седой. На голове имеются лобные залысины.

Особые приметы: при ходьбе сутулится, ходит в развалку.

В день исчезновения был одет в футболку черного цвета, бело-серый костюм и черные галоши.

"Следственные органы обращаются к гражданам, владеющим информацией о местонахождении разыскиваемого либо обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефону в городе Белокуриха (8-385-77) 20-4-84 или 02", - говорится в сообщении ведомства.