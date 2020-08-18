В Алтайском крае три месяца не могут найти пропавшего бездомного мужчину
СК возбудил уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи мужчины 1955 года рождения. Отмечается, что он не имел определенного места жительства.
По данным следствия, 6 мая 2020 года около 07.00 часов в селе Алтайское Алтайского района он ушел из дома по улице Советская и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемого: возраст на вид 68-70 лет, рост высокий около 180 см, средней полноты, лицо овальное бледное, глаза голубые, волос прямой короткий седой. На голове имеются лобные залысины.
Особые приметы: при ходьбе сутулится, ходит в развалку.
В день исчезновения был одет в футболку черного цвета, бело-серый костюм и черные галоши.
"Следственные органы обращаются к гражданам, владеющим информацией о местонахождении разыскиваемого либо обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефону в городе Белокуриха (8-385-77) 20-4-84 или 02", - говорится в сообщении ведомства.