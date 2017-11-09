В Алтайском крае в четыре раза чаще получали взятку, чем ее давали

В Алтайском крае с января по сентябрь 2017 года было зарегистрировано 30 781 преступление, согласно данным информационно-аналитического портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

По этому показателю регион оказался на 17-м месте. При этом в крае выявлено 18 234 лица, совершивших преступления. На первом месте по зарегистрированным преступлениям оказалась Москва - 104 293 случая за 9 месяцев этого года.

Если говорить о коррупции, то, согласно представленной информации, в крае было зарегистрировано 37 фактов получения взятки - 27-е место среди других регионов страны по данному показателю. На 1-м месте Москва - 184 случая.

Что касается фактов дачи взятки, то их было в несколько раз меньше - 10. По этому показателю Алтайский край находится на 45-м месте. На 1-м месте Москва - 132 случая.