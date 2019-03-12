В Алтайском крае вдвое увеличат финансирование интернатов в 2019 году
Наталья Оськина: с 2013 года в регионе отсутствует очередность в дома-интернаты
Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала журналистам о том, что в 2019 году региональные власти увеличили финансирование домов-интернатов для престарелых и инвалидов, сообщает региональное Минсоцзащиты.
По ее словам, в 2019 году на эти цели направлено 122,7 млн рублей. По указанию губернатора Виктора Томенко дополнительно выделили еще 95 млн рублей, в том числе 28,3 миллиона – на ремонтные работы и противопожарную безопасность.
Сейчас в таких объектах проживают свыше пяти тысяч человек. В общей сложности для них функционируют 34 дома-интерната и один комплексный центр социального обслуживания населения, констатировала глава краевого Минсоцзащиты.