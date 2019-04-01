В Алтайском крае восстановили движение по размытой дороге

Как сообщили Amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края, в Алейском районе восстановлено движение по автодороге, которую ранее размыло талыми водами.

Напомним, речь идет о подъезде к поселку Октябрьский, где 1 апреля закрыли целый участок трассы.

Размыв случился на подходах к водопропускным трубам. На месте происшествия работали специалисты.

С 17:00 по местному времени дорога вновь открыта для всех видов транспорта, заверили в пресс-службе краевой ГИБДД.