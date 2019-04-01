В Алтайском крае восстановили движение по размытой дороге
Госавтоинспекция объявила о снятии ограничения
1 апреля 2019, 18:11, Роман Кильмяшкин
Как сообщили Amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края, в Алейском районе восстановлено движение по автодороге, которую ранее размыло талыми водами.
Напомним, речь идет о подъезде к поселку Октябрьский, где 1 апреля закрыли целый участок трассы.
Размыв случился на подходах к водопропускным трубам. На месте происшествия работали специалисты.
С 17:00 по местному времени дорога вновь открыта для всех видов транспорта, заверили в пресс-службе краевой ГИБДД.
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