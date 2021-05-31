В Алтайском крае возбудили уголовное дело после смертельного ДТП со сгоревшим авто

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе 14-летний подросток. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, следственные органы обнаружили признаки преступления, предусмотренного статьёй "Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц".

Напомним, смертельная авария произошла в понедельник, 31 мая, в Ельцовском районе. На 110-м километре трассы 01К-05 Мартыново – Ельцовка столкнулись легковые автомобили Nissan и Subaru.

"В результате аварии пострадали шесть человек: пятеро скончались на месте до приезда скорой помощи, в том числе 14-летний подросток, 16-летняя девушка в тяжёлом состоянии доставлена в медицинское учреждение", – рассказали в СК.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Отметим, что это вторая смертельная авария, произошедшая в Алтайском крае за прошедшие сутки. Утром того же дня, 31 мая, в Первомайском районе три человека погибли, 11 пострадали в лобовом столкновении служебного автобуса и легкового автомобиля. По факту этой аварии следственные органы также возбудили уголовное дело.