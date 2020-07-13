В Алтайском крае выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 235 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе.

"На 13 июля в Алтайском крае зарегистрировано 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 85, Бийск – 21, Баевский район – 4, Бийский район – 4, Белокуриха – 2, Егорьевский район – 1, Залесовский район – 3, Заринск – 1, Камень-на-Оби – 14, Кулундинский район – 2, Курьинский район – 1, Кытмановский район – 1, Локтевский район – 5, Михайловский район – 7, Новоалтайск – 9, Немецкий национальный район – 1, Павловский район – 3, Панкрушихинский район – 3, Первомайский район – 2, Поспелихинский район – 2, Ребрихинский район – 5, Рубцовск – 39, Рубцовский район – 1, Смоленский район – 2, Славгород – 2, Тальменский район – 5, Троицкий район – 2, Топчихинский район – 2, Тюменцевский район – 2, Угловский район – 1, Усть-Пристаньский район – 1, Шипуновский район – 2", – уточнили в оперштабе.

Таким образом, всего в крае на 13 июля насчитывается 6056 инфицированных COVID-19, в том числе 597 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных – 98 человек, из них 26 находятся на аппарате ИВЛ.

Как ранее сообщил amic.ru, губернатор Виктор Томенко изменил указ по мерам профилактики распространения коронавируса в регионе. Глава запретил обслуживать посетителей общественных мест без масок и разрешил открыть для посетителей пляжи Алтайского края.