В Алтайском крае за сутки выявили 100 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 100 заболевших коронавирусом. Согласно информации оперштаба, последний раз больше сотни больных фиксировали 30 марта. Общее число инфицированных в регионе выросло до 53 060.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 56, Бийск – 12, Немецкий национальный район – 6, Бийский район – 4, Алейск, Славгород, Кулундинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Павловский, Первомайский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Алейский, Благовещенский, Михайловский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.

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Общество В Алтайском крае фиксируют индийский штамм коронавируса

Скончались за сутки шесть пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае с начала пандемии составляет 3355.

Выздоровели за весь период 47 142 человека, в том числе четыре – за последние сутки.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 274 пациента, из них 114 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края остаются свободными 184 койки.