В Алтайском крае запустили Telegram-бот с данными об очередях в пунктах вакцинации

В Алтайском крае запустили Telegram-бот, который расскажет, где жители региона могут вакцинироваться от COVID-19 и как долго им придётся стоять в очереди. Как сообщает краевой оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, сервис разработал и запустил Центр управления региона (ЦУР).

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Воспользоваться ботом можно по этой ссылке, предварительно установив Telegram на смартфон или компьютер. Чтобы получить нужную информацию, пользователям достаточно использовать меню в чате. Жители Алтайского края могут узнать, какие пункты вакцинации сейчас работают в регионе, их адрес и время работы, а также очередь в них на текущее время. Кроме того, бот подскажет и предполагаемое время ожидания в очереди.

Таким образом, сервис поможет скорректировать свои планы и поставить прививку в наиболее удобном месте и в удобное время. Данные регулярно обновляются при участии Минздрава Алтайского края.

Также для удобства пользователей в сервисе собрана вся информация о действующих ковидных ограничениях в регионе, а также полный список телефонов горячих линий.

Пока чат-бот предоставляет информацию только по пунктам вакцинации в Барнауле, однако до конца ноября будет охвачен весь Алтайский край. В ближайших планах – запустить аналогичный чат-бот для Viber.