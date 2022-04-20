В Алтайском крае запустят первое в Сибири производство каракатов

Прототип лёгкого вездехода, оснащённого большими шинами низкого давления, планируют представить к концу мая

20 апреля 2022, 17:55, Павел Запруднов

Рубцовская компания «Алтайтрансмашсервис» планирует запустить первое в Сибири производство каракатов — лёгких вездеходов, которые оснащены большими шинами низкого давления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и энергетики Алтайского края.

«Завершаются опытно-конструкторские работы по изготовлению прототипа караката. Разработка имеет перспективы, поскольку в Сибирском федеральном округе транспорт с такими техническими характеристиками пока никто не производит. Прототип планируется представить к концу мая текущего года», — отмечают в пресс-службе.

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Колёса низкого давления придают каракату высокую проходимость. Такая машина легко преодолевает грязь, снег, болотистую местность и водные преграды. Это станет ещё одной моделью в линейке техники, выпускаемой предприятием для работы в бездорожье и тяжёлых климатических условиях. Подобная спецтехника востребована в Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке.

Ранее сообщалось, что Барнаульский патронный завод начал поставки эксклюзивных патронов для концерна «Калашников». Линейка охотничьих патронов в чёрном корпоративном цвете получила название «Стрела».

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