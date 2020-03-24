В Алтайском заповеднике мараленка спасли от гибели

Госинспектор Алтайского биосферного заповедника Сергей Усик спас от гибели мараленка, который прятался под отвесной скалой в холодной воде. Об этом сообщила "Алтайская правда" со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Сотрудник патрулировал береговую зону на моторной лодке и увидел теленка марала, который стоял в ледяной воде под отвесной скалой. Судя по всему, мараленок уходил от волков и спрятался от них в воде. Матери рядом не было.

Животное растерялось и не знало, как выбраться из воды, а ночью на озере поднимаются волны, которые не дали бы ему выплыть на берег. Инспектор сделал несколько фотографий и подошел на лодке ближе к мараленку. Он испугался человека и поплыл в верном направлении, выбравшись вскоре на берег.

Как объяснили в заповеднике, в это время маралята уже не зависят от матери и начинают искать еду сами. Главная опасность для них – хищники, которые активно охотятся на своих жертв после весеннего гона.