В АлтГУ отпраздновали трехлетие школы раннего эстетического развития "Уникум"

В художественной галерее АлтГУ Universum 1 октября 2020 года отметили третий день рождения школы раннего эстетического развития "Уникум". Организаторы устроили для воспитанников и их родителей праздник с вручением подарков и наград, играми и танцами, ростовыми куклами, шарами и большим тортом. Гостей поздравила директор Института искусств и дизайна Лариса Нехвядович.

"Преподаватели Института искусств и дизайна АлтГУ в сотрудничестве с креативной индустрией города разработали проекты эстетического развития личности ребенка. Это креативные программы, которые в дополнение к основным образовательным направлениям помогут нашим детям уверенно чувствовать себя не только на сцене или подиуме, но и в жизни, разнообразят их духовный мир", – отметила Лариса Нехвядович.

В новом году открывают набор детей на три новых направления обучения: "Подготовка к школе", "Школа моды и стиля" и "КВН-kids". Также будут работать пять основных образовательных программ: "Общеразвивающая", "Эстрадное и музыкальное искусство", "Школа дизайна", "Иностранный язык" и "Живопись".

Профессор Лариса Нехвядович отметила, что благодаря участию детей в различных конкурсах о Школе раннего эстетического развития АлтГУ уже знают далеко за пределами Алтайского края. А директор "Уникума", доцент кафедры музыкального исполнительства Института искусств и дизайна АлтГУ Олеся Михайлова добавила, что ученики даже в пандемию усердно работали над проектами и участвовали в университетских и международных онлайн-мероприятиях. Воспитанники получили дипломы и награды.

Напомним, что школа "Уникум" нацелена на эстетическое развитие детей дошкольного и школьного возрастов. С помощью универсальных развивающих программ и творческих направлений дети смогут наиболее полно развить свои способности.