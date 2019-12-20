В АлтГУ выбирают лучшие студенческие бизнес-проекты

Сегодня, 20 декабря, в Алтайском государственном университете стартовал финал конкурса бизнес-идей "Успешный проект", организуемого опорным вузом Алтайского края совместно с Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства".

Презентацию проектов, вышедших в финал конкурса бизнес-идей, оценивает экспертное жюри, в состав которого вошли представители Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства, Международного института экономики, менеджмента и информационных систем, Центра развития технологического предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью АлтГУ, представители бизнес-сообщества и органов власти Барнаула и Алтайского края, в чьи компетенции входит поддержка предпринимательства в регионе.

"Реализуя большой национальный проект по поддержке предпринимательства и предпринимательской инициативы, где есть направление по популяризации этой темы среди молодежи, и в частности среди школьников и студентов, мы инициировали проведение конкурса совместно с нашим давним партнером – Алтайским государственным университетом", – отметил Антон Слободчиков, директор Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства (МСП).

Также он отметил, что более двадцати проектов презентовано в финале, оценку которым будет давать большая экспертная комиссия, а фонд МСП, в свою очередь, готов подключиться к реализации наиболее интересных бизнес-идей всеми возможными вариантами государственной поддержки. Антон Слободчиков также выразил надежду на то, что участники конкурса действительно захотят заниматься бизнесом и их бизнес-идеи не останутся на уровне только идей, а получат дальнейшее воплощение в реальный продукт.

"В состав жюри нашего конкурса вошли уже хорошо известные и зарекомендовавшие себя предприниматели и предприятия, которые, безусловно, будут готовы помочь в реализации тех проектов – участников конкурса, которые укладываются в их бизнес-модель. Это могут быть также различные варианты стажировок или помощь в качестве бизнес-наставников", – пояснил Степан Межов, представитель оргкомитета конкурса, директор Международного института экономики, менеджмента и информационных систем АлтГУ

Степан Межов также рассказал, что на конкурс представлено большое количество интересных проектов, авторами которых выступают не только студенты, но и школьники.

Напомним, что по итогам конкурсного отбора в финал прошли 23 проекта. Самое большое количество проектов на финальном этапе конкурса будет представлено по треку "Технологическое предпринимательство" – 10 проектов, по треку "Социальное предпринимательство" – 4 проекта, и по треку "Малый бизнес" – 9 проектов.

Помимо студентов Алтайского государственного университета, в том числе Рубцовского института (филиала) и колледжа АлтГУ, это воспитанники Детского технопарка Алтайского края "Кванториум.22" и Центра молодежного инновационного творчества "ЭВРИКА", студенты Бийского государственного колледжа, Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий, Алтайского промышленно-экономического колледжа, Алтайского краевого педагогического лицея-интерната, учащиеся школ № 55, 135, 37, 70, а также гимназий № 27 им. В.Е. Смирнова, № 42, 45, 69, 80 и лицеев № 86 и 122.