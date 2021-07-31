В Барнауле 13 тысяч человек получили горячую воду на неделю раньше

В Барнауле энергетики раньше срока закончили опрессовку одного из участков в контуре ТЭЦ-2 в Ленинском и Железнодорожном районах.

Как сообщает пресс-служба СГК, благодаря этому 13 029 горожан получили горячую воду на неделю раньше.

"Отключение связано с гидравлическими испытаниями и ремонтами тепловых сетей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2, – напомнили энергетики. – Они продлятся до 5 августа".

Ранее рубцовское подразделение СГК приступило к реализации программы по модернизации малых котельных, которая рассчитана на три года. За это время на семи котельных заменят существующие неэффективные водогрейные угольные котлы на новые автоматизированные.