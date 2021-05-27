В Барнауле 300 человек пострадали в ДТП за четыре месяца

За первые четыре месяца 2021 года в Барнауле произошло 255 ДТП с пострадавшими, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД. В них получили травмы 300 человек, пятеро погибли.

Наибольшее количество травмированных и погибших приходится на сбитых пешеходов. Во время 116 наездов медицинская помощь потребовалась 119 пострадавшим, а трое получили смертельные травмы.

Госавтоинспекция обращается к пешеходам и автолюбителям с призывом строго соблюдать ПДД.

"Конечно, водителю автомобиля – источнику повышенной опасности – при движении необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, но и пешеходы обязаны выполнять элементарные меры безопасности", – подчеркнули в ведомстве.

Пешеходам следует переходить проезжую часть, только убедившись в отсутствии опасности. Водителям рекомендуют быть особенно бдительными на подходах к пешеходным переходам и рядом с остановками общественного транспорта.