В Барнауле будет щедрая осень: для горожан готовится торжество с подарками
На празднике выберут самый необычный овощ, подарят технику и скидки, организуют концерт и различные конкурсы
Эко-Ярмарка приглашает всех на праздник "Щедрая осень Алтая 2019", который состоится 21 сентября 2019 года с 12:00 до 15:00 по адресу: ул. Взлетная, 2К (главная парковка ярмарки, красный вход).
Гостей ждут грандиозная праздничная программа с зажигательными выступлениями артистов Барнаула, живой уголок, сказочные персонажи, настоящий листопад цен, площадки с разными конкурсами и призами от партнеров мероприятия.
На главной сцене пройдет розыгрыш главных призов праздника – холодильника, телевизора, пылесосов, утюгов и многого другого. Абсолютно каждый гость может уйти домой с ценным подарком. Для этого нужно просто вдоволь отдохнуть, повеселиться и обязательно участвовать в конкурсах.
Также гостей праздника ждут конкурсы:
– на самый необычный овощ, выращенный своими руками (овощи принимаются в администрации Эко-Ярмарки на 2-м этаже до 20 сентября 2019 года);
– на лучший детский рисунок (тематика – "Щедрая осень Алтая"; рисунки принимаются в администрации Эко-Ярмарки на 2-м этаже до 20 сентября 2019 года).
Награждение победителей пройдет на главной сцене Эко-Ярмарки.
Приходите, получите массу эмоций, участвуйте в конкурсах и забирайте подарки.
Все подробности и условия мероприятия вы можете уточнить по телефону: +7 (3852) 55 67 55 или на сайте www.eko-22.ru.
Эко-Ярмарка
г. Барнаул, ул. Взлетная, 2к
Телефон: +7 (3852) 55-67-55
e-mail: Ekobarnaul22@yandex.ru
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