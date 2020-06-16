В Барнауле готовят участки для проведения ЕГЭ

В Барнауле сдача ЕГЭ будет проходить на 18 массовых пунктах, расположенных на базе общеобразовательных организаций и восьми пунктах на дому. Сейчас идет обустройство мест проведения экзамена.

"Работа всех пунктов проведения ЕГЭ организуется с соблюдением мер по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского края", – рассказали в городской администрации.

Кроме того, во всех пунктах установлены камеры видеонаблюдения для онлайн-трансляции во время экзаменов. Сдавать ЕГЭ планируют около 3,5 тысячи учащихся, а также около 500 выпускников прошлых лет и обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования.

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 3 по 25 июля, а дополнительный – с 3 по 8 августа.