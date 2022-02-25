В Барнауле и Новоалтайске пройдет акция по раздельному сбору мусора

26 февраля жители Барнаула и Новоалтайска смогут сдать стекло, бумагу, пластик, железо и другое вторсырьё на переработку. Каждый месяц волонтёры проекта “Мусора. Больше. Нет” помогают барнаульцам жить экологичнее. В феврале 2022 года к акции присоединился и Новоалтайск.

Что можно сдать на переработку?

На переработку в Барнауле и Новоалтайске можно сдать макулатуру, стекло, железо, пластик (от бутылок из-под лимонада и шампуня до упаковок из-под сметаны или печенья), старую одежду, картриджи от фильтров, просроченные лекарства, пенопласт, пластиковые зубные щётки, банковские карты и технику.

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Принимают также и хорошую одежду, украшения, книги, предметы интерьера — их на акции можно передать в благотворительные фонды “Доброе сердце” и “Добрые вещи” или отправить на фримаркет. Также через волонтёров можно передать помощь приюту для животных “Бусинка”. Подробнее о том, что принимают на акции, можно узнать в группе МБН “ВКонтакте” или в Instagram.

Где будут пункты приёма?

Вторсырьё принимают на стационарных и мобильных точках. Разница их в том, что на стационарной точке волонтёры работают несколько часов и подойти можно будет в любое время акции. На мобильные точки машина волонтёров приезжает на 20-30 минут. Стационарная точка в Барнауле будет одна — около Парка спорта Смертина на Энтузиастов, 12в. Мобильный сбор пройдёт в каждом районе Барнаула и в Новоалтайске. Адреса можно посмотреть здесь.

Каждый месяц тысячи барнаульцев принимают участие в акции по раздельному сбору мусора. Например, в январе 2022 года на переработку принеси 6530 кг вторсырья, это 15 загруженных “Газелей”.

Переработка мусора — это полезная экопривычка, к которой приобщается всё больше людей. Как ещё можно уменьшить загрязнение планеты и без труда начать осознанно заботиться о природе — читайте в нашем материале “Простые экопривычки, которые спасут мир. Как заботиться о природе не напрягаясь”.